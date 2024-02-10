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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о высокой готовности к проведению «Игр будущего» в Казани. Об этом он рассказал сегодня журналистам в выставочном центре «Казань Экспо».

«Мы сегодня с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым проверили готовность всех объектов. Подтверждаю, что готовность на высоком уровне в соответствии с планом», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ.

Он сообщил, что встретился с командами объектов и волонтерами, а в главном операционном центре принял участие в учениях по отработке возможных инцидентов. Кроме того, поучаствовал в репетиции церемонии открытия «Игр будущего».

Чернышенко добавил, что «достаточно быстро и без задержек» прошел аккредитацию в Центре аккредитации, а также заслушал доклады о готовности к прибытию команд, международных участников.

«Сделали все необходимые корректировки по распределению сил и средств», – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, с 15 февраля уже начнутся заезды участников и их размещение в Казани. «Все готово к тому, чтобы 21 февраля церемония открытия начала новую эпоху фиджитал-спорта, к которой по поручению Президента России Владимира Путина мы здесь готовились почти 450 дней. И сейчас вышли на финишную прямую», – заключил Чернышенко.

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первом турнире «Игр будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе).

Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.