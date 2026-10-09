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Общество 9 октября 2026 12:16

Дмитрий Чернышенко в Иннополисе пошутил про Трампа и «сверхинтеллект»

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Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью жизни людей, и некоторые даже называют его «сверхинтеллектом». Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В новостях пишут, что некий наш известный будоражитель новостей переименовал искусственный интеллект в «сверхинтеллект». Но это, знаете, как в анекдоте, когда некоторые мужчины имеют тенденцию часто преувеличивать то, что женщины приуменьшают, или теряются в метриках», – улыбнулся он.

Однако, по данным Чернышенко, женщины и мужчины одинаково часто используют искусственный интеллект.

Ранее Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Белый дом считает врагами всех, кто до сих пор использует термин «искусственный интеллект» вместо «сверхинтеллекта».

#Дональд Трамп #иннополис #искусственный интеллект
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