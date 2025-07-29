Дмитрий Чернышенко отметил активное развитие движения «Абилимпикс»

Российское движение «Абилимпикс» демонстрирует активное развитие, охватывая все регионы страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

Чернышенко отметил, что за десять лет существования чемпионат стал одним из ключевых событий в сфере инклюзивного профессионального образования и продолжает расширять свои задачи.

По словам вице-премьера РФ, «Абилимпикс» предоставляет участникам специальной военной операции возможность профессиональной самореализации: 79 представителей из 37 регионов уже стали победителями и примут участие в финале Национального чемпионата, который пройдет этой осенью в Москве.

Он также напомнил о словах Президента Владимира Путина о том, что граждане, посвятившие себя служению стране, должны иметь возможность реализовывать себя в разных сферах.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь подчеркнул, что независимо от итогового результата все участники являются победителями – они продемонстрировали высокий уровень мастерства, целеустремленность и силу духа.

Чемпионат проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Организаторы – Министерство просвещения России и Правительство Республики Татарстан при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный – Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан, партнер деловой программы – Российское общество «Знание».

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».