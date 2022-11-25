Дмитрий Чернышенко: Качество отечественного софта должно быть выше иностранных аналогов

В процессе установления технологического суверенитета, к которому стремится Россия, уровень отечественных программных решений должен быть выше, чем у зарубежных аналогов, которые они замещают. Такое мнение на форуме цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days в Иннополисе высказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что еще в прошлом году в стране были поставлены несколько ключевых задач: актуализация образовательных стандартов под требования цифровой экономики, обеспечение массовой переподготовки преподавателей, а также создание в каждом вузе куратора цифровой трансформации.

«Сейчас мы посмотрели результаты этой работы, и я могу сказать, что все эти решения выполнены. „Цифровой спецназ“ теперь есть в 791 вузе, это практически все вузы нашей страны. Обновлено 100% образовательных стандартов, обучено более 33 тыс. преподавателей, а раздел „Цифровая трансформация“ включена в программы развития университетов», — отметил Чернышенко.

Он добавил, что это очень хороший фундамент для решения задач, с которыми страна столкнулась в последнее время. Речь идет о достижении цифрового суверенитета, который невозможен без разработки собственного программного обеспечения и других шагов в этом направлении.

«Мы стремимся к тому, чтобы качество наших отечественных решений было выше тех решений, которые они замещают. Это не должно быть просто копирование или повторение», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В заключение он добавил, что итогом Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, должна быть технологическая самостоятельность и независимость нашей страны.

«Уже в декабре будет утверждена Концепция технологического развития, во всех ведомствах будут назначены ответственные по технологическому развитию. Появятся люди, отвечающие за связь с наукой и технологиями своих учреждений. Уверен, что такая работа приведет к нужному результату», — резюмировал Дмитрий Чернышенко.