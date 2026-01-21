Дмитрий Чернышенко и Валерий Фальков поздравили аспирантов с профессиональным праздником

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков поздравили аспирантов с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В своем обращении Чернышенко подчеркнул, что аспиранты – «будущее науки и технологий», которым предстоит продолжить работу по обеспечению технологического лидерства страны. Он также отметил рост числа обучающихся по программам аспирантуры: за последние годы их число увеличилось с 84,3 тыс. до почти 126 тыс.

Вице-премьер напомнил слова Президента России Владимира Путина, сказанные в рамках прямой линии: «настоящий ученый – человек, увлеченный своей работой». Чернышенко пожелал аспирантам сохранять интерес к открытиям, развиваться в исследованиях и успешно защищать диссертации.

По словам вице-премьера, в 2025/2026 учебном году наибольшей популярностью пользуются специальности: системный анализ, управление и обработка информации, статистика; региональная и отраслевая экономика; методология и технология профессионального образования; автоматизация и управление технологическими процессами и производствами; общая педагогика, история педагогики и образования.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что вовлечению молодежи в науку способствуют объявленное Президентом Десятилетие науки и технологий, а также меры нацпроекта «Молодежь и дети», включающие развитие образовательной инфраструктуры, программы научного волонтерства, олимпиады, конкурсы и форумы.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что число бюджетных мест в аспирантуре продолжает расти: на 2026/2027 учебный год выделено около 18,2 тыс. мест, тогда как в 2025 году – 17,8 тысячи.

День аспиранта – профессиональный праздник молодых ученых, аспирантов, научных руководителей и специалистов исследовательских институтов, который отмечается в России 21 января.