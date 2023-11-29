Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров посетили стенд Татарстана на выставке-форуме «Россия»

Фото: © telegram-канал полпредства РТ в РФ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и Полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров осмотрели стенд Республики Татарстан на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Гостей встретили и познакомили с экспозицией вице-премьер РТ – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и министр спорта РТ Владимир Леонов, сообщает полпредство. Большое внимание на стенде Татарстана уделено международному мультиспортивному турниру «Игры будущего», который пойдет в Казани в 2024 году.

В эту субботу, 2 декабря, на Международной выставке-форуме «Россия» на площадке ВДНХ в Москве пройдет День Татарстана. Экспозиция республики представит значимые достижения в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить проведение мероприятий Дня Татарстана на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ на самом высоком уровне.