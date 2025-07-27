Дмитрий Булыкин высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался по поводу борьбы за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Все мы знаем, что защитить титул вдвойне тяжелее. «Краснодару» будет очень сложно это сделать. Трудно настроиться после такого сезона, добытого чемпионства. Все команды будут настроены на них, все претендуют на высокие места. «Зенит» очень расстроен прошлым сезоном без трофеев, они тем более будут настроены», – цитирует Булыкина «Чемпионат».

В сезоне РПЛ 2024/25 чемпионом России по футболу стал «Краснодар».