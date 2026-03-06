Дмитрий Баринов рассказал о своей адаптации в ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

Полузащитник Дмитрий Баринов, перешедший в московский ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно, поделился впечатлениями от пребывания в новой команде. Футболист, являющийся воспитанником системы железнодорожников и проведший в родном клубе всю карьеру, признался, что смена обстановки не стала для него проблемой.

«Я адаптировался в ЦСКА, это сделал с первого дня в команде. Со всеми ребятами общаюсь, с иностранцами тоже», — приводит слова Баринова ТАСС.

Особо хавбек отметил эмоции от последней игры армейцев.

«Что касается матча ЦСКА с «Краснодаром», великолепные ощущения после игры. Хороший матч, хорошая победа», — добавил он.

Напомним, в 19-м туре чемпионата России ЦСКА уверенно переиграл один из лидирующих клубов. После этой победы армейцы с 36 очками поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.