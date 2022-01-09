Легенда «Ак Барса» Дмитрий Балмин: «Даже в “Макдоналдсе” узнают»

Один из самых надежных защитников в истории казанского хоккея Дмитрий Балмин недавно был включен в Зал славы «Ак Барса». Нынешний тренер молодежного «Барса» в интервью ИА «Татар-информ» рассказал, как еще школьником попал в основу СК им. Урицкого, и вспомнил чемпионский сезон «Ак Барса» 1998 года.

Дмитрий Балмин недавно был включен в Зал славы «Ак Барса» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Звезд с неба не хватал, средний игрок, все меня устраивало»

– Довольны своей карьерой, все-таки уже 34 года в профессиональном хоккее?

– Конечно доволен, нет разговоров. Все, чего я достиг, это за счет хоккея. Что бог отмерил, то и есть. Звезд с неба не хватал, средний игрок, все меня устраивало. Попал пацаном в родную команду, развивался, играл, стал чемпионом. Ничего бы не стал менять, если была бы такая возможность.

– Как вы можете охарактеризовать уровень союзной первой лиги, где дебютировали в 1987 году?

– Из той лиги постоянно в высшую забирали много классных игроков, а первая лига слабее не становилась, им на смену приходили новые талантливые ребята. Только из СК им. Урицкого в столичные «Крылья Советов» были приглашены Геннадий Маслов, Сергей Золотов. Хороший был уровень.

Дмитрий Балмин (слева): «Все, чего я достиг, это за счет хоккея. Что бог отмерил, то и есть» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

– Вы попали в основу СК им. Урицкого десятиклассником вместе с Сергеем Золотовым, Алмазом Гарифуллиным и Ильнуром Гизатуллиным. Такова была норма тех лет – приглашать в первую команду пацанов?

– Да. Это была норма, обычная практика тех лет. Пошло это с Геннадия Цыгурова, наставника команды. Еще с седьмого-восьмого класса, а мы все учились в одной школе, нас Цыгуров летом привлекал на сборы с первой командой на предсезонке. Мы там привыкали к мужским тренировкам, знакомились с игроками. Поэтому, когда приходили в основной состав, времени на адаптацию не требовалось, мы уже были знакомы и с тренировочным процессом, и с ребятами. Всегда была подпитка из школы, ежегодно два-три игрока подтягивались. Могу вспомнить еще Глеба Веселова. Постоянно в первую команду приходили молодые ребята – школа работала. Это было нормой, так было и в футбольном «Рубине», и в «Ракете» в хоккее с мячом. Команда состояла в массе своей из собственных воспитанников. Такое было время, такая практика.

«Сложно сказать, у кого был сильнее бросок. Что приличный щелчок у меня был – факт» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Приличный щелчок у меня был, факт»

– Не было возможности померить силу своего щелчка? Запомнилась игра, как сейчас помню, вы вкатываетесь в зону магнитогорцев, размах от ушей — вратарь гостей это видит и, зная о силе твоего щелчка, инстинктивно нагибается. Голову спас. А шайба влетела под перекладину – гол, трибуны в восторге...

– Было такое, жаль, что раньше не было таких технологий. Самому интересно было бы узнать. Очень сильно у нас бросал Саша Ждан, потом Денис Куляш. Сложно сказать, у кого был сильнее бросок. Что приличный щелчок у меня был – факт.

– Как думаете, связана ли победа в чемпионате России 1998 года с такой большой востребованностью в хоккее казанских ребят из той команды? Больше половины золотого состава.

– Конечно, тут есть прямая связь. В команду брали только лучших, ее костяк собирался не один год. Поэтому и стали мы востребованными в нашем виде спорта. Больше скажу, уже и второе поколение хоккеистов пошло: играют сыновья Чупина, Гизатуллина, Голубева. Все взаимосвязано.

«Кое-что из того, чему меня в свое время учили, я, конечно, ребятам показываю – технические элементы, подсказываю что могу, рассказываю» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

– Не бывает желания на тренировках лично показать какой-нибудь финт, щелчок или упражнение?

– Да нет. А какой смысл? Что я сейчас могу показать, сил нет таких, а растренированность есть. Но кое-что из того, чему меня в свое время учили, я, конечно, ребятам показываю – технические элементы, подсказываю что могу, рассказываю. Идет обучение.

– Встречаетесь составом 1998 года?

– Очень редко. Все люди занятые, все семейные, свои дела, свои проблемы. Надо ведь кому-то этим заниматься, собирать, организовывать, заранее пригласить. Но в 2018 году собрались – наверное, Рафа Якубов этим занимался. Даже с Украины приезжали Юра Гунько и Саша Савицкий. Тогда все увиделись, пообщались. Хотелось бы почаще встречаться, но нет такого.

На матче сборных ветеранов Татарстана и Чехии в 2016 году Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Юрий Моисеев привил нам любовь к атакующему хоккею»

– Можете сказать, что тот или иной тренер дал тебе больше других?

– Да, со многими поработал. Но сразу назову своего первого тренера Ивана Зайцева – многое мне дал, все подсказывал, учил жизни. Затем Всеволод Елфимов, который принял команду в моем первом сезоне у Стаина. Он очень много со мной возился как с ребенком, учил, показывал. И когда вторым, третьим тренером был, оставался после тренировок и работал со мной. Отдельно стоит Юрий Моисеев, сделавший нас чемпионами. Он привил нам любовь к хоккею, приучил к дисциплине на льду, научил нас атакующему хоккею.

Юрий Моисеев с Фаридом Мухаметшиным Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

– В соцсетях мелькаете?

– Нет, хотя все нужные гаджеты имеются. Не люблю я это дело, да и зачем? Предпочитаю живое общение в отличие от современной молодежи.

– На улице узнают?

– Знаете, вот недавно зашел с младшей дочкой, ей семь с половиной лет, в «Макдоналдс». И парень на входе, проверяющий куар-коды, посмотрел на меня и спросил: «Вы Дмитрий Балмин?» Да, говорю. «Очень приятно», – ответил. Руки пожали. Дочка очень удивилась: «Тебя, папа, знают?» Она у меня гимнастикой занимается. Вот и говорю ей – занимайся, расти, и тебя будут узнавать. Старшей дочери 27 лет, замужем, внуков пока не дождался. У них своя, другая жизнь. Будет им нужен совет – всегда спросят.