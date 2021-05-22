Дмитрий Аленичев: Хорошо, что «Рубин» попал в еврокубки, для Казани это шикарный подарок

Кварацхелия провел фантастический сезон

– Дмитрий Анатольевич, перед началом этого сезона вы предполагали, что «Рубин» займет 4-е место и выступит в еврокубке?

– Нет, честно, не ожидал. Предполагал, что выше 7-го места клуб не поднимется. Так что, можно сказать, команда совершила чудо. Конечно, благодаря, в первую очередь, тренерскому штабу во главе с Леонидом Викторовичем Слуцким. Ну и конечно впечатлил лидер «Рубина» – Хвича Кварацхелия. Он провел фантастический сезон. Это пример того, что не всегда большие бюджеты клубов играют большую роль – все-таки играют футболисты. И еще такое сплочение коллектива позволило «Рубину» добиться отличного результата.



– Кого из игроков «Рубина», помимо Кварацхелии, можете отметить по итогам сезона? И игра каких футболистов команды вас разочаровала?

– Дюпин. Макаров мне очень понравился. Самошников. Что касается разочарований, то не хотел бы никого обижать. Конечно же, такие ребята были в составе «Рубина», но, думаю, что они сделают выводы и следующий сезон проведут уже на более высоком уровне.

Молодежь отблагодарила Слуцкого

– В чем специфика тренера Леонида Слуцкого, на ваш взгляд?

– Он опытный специалист. Работал долгие годы в ЦСКА, тренировал сборную России. Он много знает, живет футболом. Он создал отличную атмосферу в коллективе, это немаловажно. Плюс у него заиграли игроки, особенно молодые, между которыми он успел наладить отличное взаимодействие. И молодежь его отблагодарила отличным результатом.

– Как вы оцениваете вызов в сборную России по футболу трех игроков «Рубина» – голкипера Юрия Дюпина, защитника Илью Самошникова и полузащитника Дениса Макарова?

– Наверное, это все-таки некий аванс, то что они сейчас в сборной. Самое главное, чтобы эти ребята и дальше прогрессировали.

Фавориты Евро – Бельгия, Испания и Франция

– Как вы считаете, является ли нынешний состав сборной России по футболу, даже не по именам, а исходя из общего уровня российского футбола, самым слабым за всю историю?

– Возможно да, где-то доля правды в ваших словах есть. Возможно это так. Но если сейчас наша сборная выстрелит на чемпионате Европы, чего я ей желаю, то что мы будем говорить? Что слабая сборная добилась результата? Так, наверное, будет неправильно. Так что давайте все-таки скажем так: команда не слабая, там есть хорошие ребята. Самое главное, чтобы они доставили нам праздник игрой на чемпионате. Будем болеть за нашу сборную и за нее переживать. Я думаю, что сборная способна добиться хороших результатов.

– Какие команды вы считаете основными фаворитами предстоящего Евро?

– Я думаю, что это сборные Бельгии, Испании и Франции.

– Что вы думаете о новом клубном турнире УЕФА Лиге конференций, в котором примут участие «Рубин» и «Сочи»?

– Я думаю, что это будет приблизительно то же самое, что нынешняя Лига Европы. Очень хорошо, что «Рубин» попал в еврокубки. Это для города шикарный подарок.

Заявил о себе в России – нужно ехать в Европу

– Вопрос вам как бывшему игроку и тренеру «Спартака». Вам не кажется, что креативный Хвича Кварацхелия – очень «спартаковский» игрок и в плане техники, и в плане креатива. Понятно, что он не перейдет в московский клуб по объективным причинам, но если вообразить его в составе «красно-белых»: он вписывается в концепцию спартаковской игры?

– Думаю, что Хвича вписался бы в игру любой команды. Но он не останется в России, а уедет за границу. И мне очень хотелось бы, чтобы он и некоторые другие игроки играли зарубежом. Потому что посмотрите, что у нас происходит: из россиян лишь Головин и Алексей Миранчук играют в Европе, Кокорин пока не играет. То есть у нас практически два человека в сборной. Ну Черышев еще есть, он он пока тоже травмирован. Футболисты сейчас ждут до 30 лет, думают все «попозже-попозже», а надо уезжать. Заявил о себе в России – нужно ехать в Европу и там уже доказывать, потому что там другой уровень футбола. Так что буду рад за Хвичу, если он уедет, как сейчас рад за Лешу Миранчука и Сашу Головина. Вообще, хочу, чтобы как можно больше российских футболистов уезжали за границу – в Италию, Испанию, Германию.

– Но для того, чтобы они уезжали за границу, нужно, чтобы в России им платили меньше. Потому что в ваши годы вы зарабатывали меньше, чем в Европе и лучшие футболисты уезжали из России, чтобы прогрессировать и зарабатывать. А сейчас зарплаты игроков в РПЛ аналогичны европейским, но уровень отечественного футбола гонорарам не соответствует.

– Я согласен с вами, но не хотел бы сейчас дискутировать на эту тему. Просто один факт: в сборную сейчас приезжают три футболиста из европейских чемпионатов, в то время как в мои годы было все наоборот – 70-80% сборников играли за границей. Это был абсолютно другой уровень. А почему наши футболисты не едут за границу – все и так ясно.