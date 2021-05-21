news_header_top_970_100
Минниханов: Успех Татарстана — в сильной экономике и межнациональном согласии
Минниханов: Успех Татарстана — в сильной экономике и межнациональном согласии
На празднике «Каравон-2021» ожидается более 20 тыс. «очных» гостей
В Лаишевском районе продолжат проработку планов создания метро
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 мая 2021  07:09
Тимур Касимов

Дмитрий Аленичев: Кварацхелия провел фантастический сезон

Дмитрий Аленичев: Кварацхелия провел фантастический сезон
news_top_970_100

Бывший главный тренер наставник московского «Спартака», тульского «Арсенала» и красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о своих впечатлениях от игры «Рубина» в прошедшем сезоне. Аленичев заявил, что был удивлен тому, что казанский клуб финишировал в РПЛ в зоне еврокубков.

«Нет, честно, не ожидал. Предполагал, что выше 7-го места клуб не поднимется. Так что, можно сказать, команда совершила чудо. Конечно, благодаря, в первую очередь, тренерскому штабу во главе с Леонидом Викторовичем Слуцким. Ну и конечно впечатлил лидер «Рубина» – Хвича Кварацхелия. Он провел фантастический сезон. Это пример того, что не всегда большие бюджеты клубов играют большую роль – все-таки играют футболисты. И еще такое сплочение коллектива позволило «Рубину» добиться отличного результата», – сказал Аленичев в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

Также он отметил еще трех игроков казанского клуба, которые, на его взгляд, наиболее ярко проявили себя в этом сезоне: «Дюпин. Макаров мне очень понравился. Самошников. Что касается разочарований, то не хотел бы никого обижать. Конечно же, такие ребята были в составе «Рубина», но, думаю, что они сделают выводы и следующий сезон проведут уже на более высоком уровне», – признался Дмитрий Аленичев.

В эти дни Аленичев находится в Казани, куда приехал в качестве почетного гостя Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.Фест», который стартовал 18 мая в столице Татарстана.

#ФК Рубин #Илья Самошников #леонид слуцкий #дмитрий аленичев #юрий дюпин #Хвича Кварацхелия
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное