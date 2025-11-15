news_header_top
Общество 15 ноября 2025 18:55

Дмитриев заявил, что Великобритания следует по пути Джо Байдена

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил, что Лондон следует по ошибочному пути, которым следовал и экс-президент США Джо Байден. Об этом пишут РИА Новости.

«Лидеры Великобритании по-прежнему отказываются признать катастрофические леворадикальные ошибки в вопросах иммиграции, преступности и цензуры, слепо следуя губительному пути и культуре нулевой ответственности Байдена», – пишет Дмитриев на своей странице в Х.

Ранее британские СМИ сообщали о рекордном количестве заявок на убежище от мигрантов. Их число превысило 108 тысяч.

#Лондон #Великобритания #мигранты
