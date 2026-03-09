news_header_top
Экономика 9 марта 2026 09:14

Дмитриев заявил, что с повышением цен на нефть голос России звучит громче

Рост цен на нефть выше отметки в $100 за баррель значительно усиливает позиции России на мировой арене. Таким мнением поделился спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Нефть выше $100 – и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы фонда, текущая реальность доказывает, что игнорировать Россию невозможно. Дмитриев подчеркнул, что страна выступает системообразующим поставщиком энергоресурсов, без которого немыслимы ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста.

При этом он добавил, что за ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену.

