Дмитриев заявил, что Европа не сохранит конкурентоспособность без России

Европа не сможет сохранить конкурентоспособность и не догонит другие регионы без сотрудничества с Россией. Об этом заявил спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, его слова приводит «ТАСС».

По его мнению, без участия России Европа проиграет борьбу за позиции в мировой экономике и не сможет сократить разрыв с другими центрами роста. Дмитриев подчеркнул, что роль России в глобальной экономике и инновационных процессах остается значимой для поддержания конкурентоспособности европейских стран.

Так он прокомментировал выступление канцлера Германии Фридриха Мерца на встрече европейских лидеров в рамках Промышленного саммита в Антверпене. Немецкий политик заявил, что если Европа продолжит отставать по темпам экономического роста, уровню инноваций и состоянию рынка труда, то она проиграет в конкурентной борьбе.