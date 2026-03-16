Большинство жителей Украины готовы поддержать мирное соглашение, даже если оно будет включать территориальные уступки. Такое мнение высказал спецпредставитель Президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Его слова приводит «ТАСС».

Он прокомментировал результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным опроса, 61% украинцев готовы поддержать мирное соглашение, которое предполагает территориальные уступки, предоставление гарантий безопасности, пакет мер для экономического развития и возможное вступление страны в Европейский союз в 2027 году. Против такого варианта, согласно результатам опроса, высказались бы около 10% респондентов.

Дмитриев отметил, что, по его оценке, жители Украины стремятся к миру. При этом он добавил, что, по его мнению, этому противостоят сторонники продолжения конфликта в Евросоюзе.