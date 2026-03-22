Экономика 22 марта 2026 11:36

Дмитриев: роль России как экспортера ресурсов будет расти

Партнеры и противники России в перспективе будут больше ценить ее роль одного из ключевых мировых экспортеров ресурсов на фоне дефицита и сбоев в цепочках поставок. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что в условиях усиливающегося дефицита и разрушения логистических цепочек значение России как поставщика стратегических товаров будет возрастать.

«По мере того как мир вступает в эпоху дефицита, и глобальные цепочки поставок разрушаются, как партнеры, так и противники России будут еще больше ценить ее ключевую роль в качестве одного из трех ведущих мировых поставщиков нефти, газа, гелия, удобрений, зерна и других важнейших ресурсов и продуктов», – написал он в социальной сети X.

