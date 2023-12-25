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Экономика 25 декабря 2023 16:38

В Нижнекамске планируют реконструировать грузовой терминал

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Развивать контейнерные перевозки в Татарстане очень важно, так как много товаров везут из Китая. Из-за того что растет спрос на отправку грузов по путям РЖД, нужно развивать терминалы. Об этом заявил начальник куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, пишет РБК Татарстан.

Так, планируют реконструировать грузовой терминал станции Нижнекамск, создав там новый многофункциональный терминально-логистический комплекс. Он сможет перерабатывать разную номенклатуру грузов и оказывать широкий спектр услуг. Сейчас ключевые клиенты этого терминала - крупные предприятия региона. Реконструкция поможет создать новые транспортно-логистические цепочки, улучшить связь между регионами стран и улучшит транспортную доступность.

Спикер подчеркнул, что терминал в Нижнекамске по итогам 11 месяцев 2023 года переработал 44 контейнерных поезда, что на 11 поездов больше, чем в 2022-м. Так, импорт комплектующих для бытовой техники вырос благодаря строительству завода холодильников Haier в Набережных Челнах.

#Ржд #перевозки #Татарстан
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