news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 18 января 2026 11:07

Дмитриев посоветовал Каллас не писать посты в соцсетях под алкоголем

Читайте нас в
Телеграм

Специальный представитель Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев дал совет главе евродипломатии Кае Каллас воздерживаться от употребления алкоголя перед публикацией сообщений в социальных сетях. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что угрожать Соединенным Штатам тем, что они «станут беднее», не является демонстрацией власти и не производит того впечатления, которое предполагает Каллас.

Ранее Каллас предложила депутатам Европарламента начать употреблять алкоголь на фоне сложившейся международной ситуации. По данным газеты Politico, она заявила на встрече с лидерами фракций Европарламента, что хотя сама не злоупотребляет алкоголем, сейчас, по ее мнению, «самый подходящий момент», чтобы начать пить.

#евросоюз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026