Дмитриев посоветовал Каллас не писать посты в соцсетях под алкоголем

Специальный представитель Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев дал совет главе евродипломатии Кае Каллас воздерживаться от употребления алкоголя перед публикацией сообщений в социальных сетях. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что угрожать Соединенным Штатам тем, что они «станут беднее», не является демонстрацией власти и не производит того впечатления, которое предполагает Каллас.

Ранее Каллас предложила депутатам Европарламента начать употреблять алкоголь на фоне сложившейся международной ситуации. По данным газеты Politico, она заявила на встрече с лидерами фракций Европарламента, что хотя сама не злоупотребляет алкоголем, сейчас, по ее мнению, «самый подходящий момент», чтобы начать пить.