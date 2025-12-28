Дмитриев: «Поджигатели войны и обманщики должны покаяться»

Спецпредставитель Президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что великие лидеры и «весь мир» должны победить, а поджигатели войны – покаяться. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня важный день на пути к миру. Великие лидеры, честный диалог, миротворцы и весь мир должны победить. Поджигатели войны и обманщики должны покаяться. Пусть восторжествует путь к миру», – написал он в Х.

Свой пост Дмитриев сопроводил фотографией, на которой Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пожимают друг другу руки.