Политика 4 апреля 2026 20:12

Дмитриев назвал слова Трампа о НАТО «надгробным камнем»

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал «надгробным камнем» слова президента США Дональда Трампа о том, что НАТО является ненадежным и ослабленным партнером, сообщает РИА Новости.

Трамп в субботу охарактеризовал Североатлантический альянс как «ненадежного и ослабленного партнера», а также поправил ошибку газеты New York Times в расшифровке аббревиатуры НАТО, которую издание ранее назвало «Организацией Североамериканского договора».

Дмитриев написал в социальных сетях, что это жестокий надгробный камень в память о покойной НАТО.

Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

