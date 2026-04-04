Дмитриев назвал слова Трампа о НАТО «надгробным камнем»

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал «надгробным камнем» слова президента США Дональда Трампа о том, что НАТО является ненадежным и ослабленным партнером, сообщает РИА Новости.

Трамп в субботу охарактеризовал Североатлантический альянс как «ненадежного и ослабленного партнера», а также поправил ошибку газеты New York Times в расшифровке аббревиатуры НАТО, которую издание ранее назвало «Организацией Североамериканского договора».

Дмитриев написал в социальных сетях, что это жестокий надгробный камень в память о покойной НАТО.