Дмитриев назвал фейком предложение России прекратить передачу разведданных Ирану

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опроверг информацию издания Politico, утверждавшего, что Москва предложила Вашингтону прекратить обмен разведданными с Тегераном в обмен на аналогичные шаги США в отношении Украины. Об этом он написал в соцсетях, сообщает РБК.

Ранее в публикации Politico появились сведения о якобы имевшем место предложении российской стороны. Дмитриев назвал эту информацию недостоверной.

Президент США Дональд Трамп также заявлял, что у Вашингтона нет подтверждений помощи Ирану со стороны России. В Кремле также сообщали, что Москва не получала от Тегерана запросов о содействии, при этом стороны поддерживают диалог и намерены его продолжать. Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РБК отмечал, что Россия заняла наилучшую позицию в отношении войны США и Израиля против Ирана, а Москва и Тегеран находятся в постоянном контакте.