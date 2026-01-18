DM: оборонный сектор Великобритании находится в худшем состоянии за последние 20 лет

Британский оборонный сектор переживает наиболее тяжелый период за последние 20 лет, несмотря на заявленные правительством планы по увеличению военных расходов. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники в отрасли.

По словам одного из британских оборонных чиновников, текущая ситуация особенно болезненна для малых оборонных предприятий.

Как указывает издание, компании отрасли обеспокоены резким снижением числа заказов на внутреннем рынке. Эти опасения усиливаются на фоне сообщений о дефиците государственного бюджета в размере £28 млрд ($37,5 млрд).

Автор материала также обращает внимание на опасения бизнеса по поводу возможного сокращения расходов до минимального уровня и сворачивания ключевых проектов. По данным Daily Mail, такие настроения связаны с тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отдает приоритет социальным расходам, а не инвестициям в оборону.