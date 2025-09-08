«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

Сегодня в театре имени В. И. Качалова прошел показ спектакля Луганского академического музыкально-драматического театра им. М. Голубовича. Коллектив представил казанской публике свой мюзикл «Я люблю тебя, эскадрилья!», созданный по мотивам советской кинокомедии «Небесный тихоход».

Спектакль рассказывает историю трех летчиков, давших клятву не влюбляться до конца войны. Их принципы проверяются на прочность, когда одного из друзей, майора Булочкина, назначают командовать женской эскадрильей.

Двухчасовая постановка раскрыла темы любви, дружбы, долга и силы человеческого духа. Режиссером-постановщиком выступил заслуженный артист Украины, народный артист ЛНР Анатолий Яворский.

Перед началом спектакля с приветственным словом к зрителям обратилась министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова. Она подчеркнула особую значимость гастролей Луганского театра.

«Мы сегодня принимаем на сцене замечательный театр. Вообще в Татарстане есть почти все, кроме музыкально-драматического театра по своей природе. И сегодня у нас есть возможность посмотреть постановку наших коллег из Луганска, которая в такой тонкой форме доказывает нам всем, что для жизни и для любви есть всегда место и время», – отметила министр.

Центральные роли боевых друзей-летчиков блестяще исполнили народный артист ЛНР Александр Редя (майор Булочкин), Артем Липченко и Александр Вахромов. Не менее яркими были и их партнерши: Анастасия Сидяченко, заслуженные артистки ЛНР Наталья Стародубцева и Наталья Недоступ.

Директор Луганского театра Виталий Балджи в разговоре с «Татар-информом» сообщил, что гастроли в Татарстане стали возможны благодаря поддержке «Росконцерта» и Минкультуры РФ. По его словам, это первый большой тур коллектива по республике.

«Спектакль «Я люблю тебя, эскадрилья!» идет в нашем репертуаре уже семь лет и по праву считается одной из визитных карточек театра. Эту постановку уже видели зрители во многих городах России. Для нас особенно ценно, что несмотря на все сложности, мы можем делиться своим искусством с такими отзывчивыми зрителями, как в Казани», – поделился Балджи.

По его словам, после Казани луганский коллектив отправится с гастролями в Зеленодольск, Набережные Челны и Нижнекамск, а затем продолжит тур по другим городам России.

Фото и видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»