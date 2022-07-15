Для жителей трех сел в Нижнекамском районе по нацпроекту построят новый ФАП

В селе Верхняя Уратьма в Нижнекамском районе РТ появится новый фельдшерско-акушерский пункт. На днях в этот населенный пункт уже доставили корпус модульной конструкции. Обслуживать жителей в новом медучреждении фельдшер начнет уже в этом году, сообщили «Татар-информу» в администрации района.

Существующий ФАП, помимо Верхней Уратьмы, обслуживает еще два населенных пункта — деревню Макаровка и поселок Володарский, в которых в общей сложности проживают более 550 человек. Почти 40 лет фельдшеры ведут прием в пункте, совмещенном с почтовым отделением. Теперь для комфорта жителей появится удобное здание площадью 58 квадратных метров.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В течение нескольких дней рабочие установят коробку здания, а затем начнется внутренняя отделка помещений. На строительство по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения РТ выделено 8,1 млн рублей.

Здание возводится благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». ФАП будет отвечать всем современным требованиям и санитарным нормам. В общей сложности на территории Нижнекамского района функционируют 24 фельдшерско-акушерских пунктов.

Нацпроекты реализуются с 2018 года по указу Президента РФ Владимира Путина. Они направлены на обеспечение социально-экономического развития страны и повышения уровня жизни россиян.