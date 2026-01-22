Для жителей Татарстана ЗАГС РТ предложил устраивать быстрые свидания в офлайне

Онлайн-знакомства сегодня занимают 61% от общей доли знакомств в Татарстане, хотя когда-то эту главенствующую позицию занимали знакомства через семейные контакты. На эту тенденцию обратила сегодня внимание начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова на итоговом заседании коллегии ведомства в казанском ИТ-парке.

«Интернет-знакомства, начавшие свое развитие в начале 90-х, стремительно поднялись на первую строчку. На втором месте – знакомства через друзей, они составляют 14%. Знакомства на работе замыкают тройку лидеров с долей 9%», – рассказала она.

По ее данным, за пять лет число активных пользователей из Татарстана в «ВК Знакомствах» возросло в семь раз. «В 2025 году через данный сервис нашли себе пару более 60 тыс. человек», – отметила Ахметова.

Кроме того, молодежь знакомится в онлайн-играх и на стримах, где общение происходит долго.

«Онлайн-знакомства предпочитают еще и те, кто испытывает тревогу, страх знакомств с глазу на глаз. Виртуально удобно и быстро найти общение, но куда интереснее знакомства вживую – в парках, на катках, дискотеках, молодежных мероприятиях. Так ведь знакомились наши родители», – заметила Ахметова.

Она сделала акцент и на том факте, что у онлайн-знакомств есть свои недостатки, например, фейковые профили и мошенники.

«Эксперты утверждают: растет число тех, кто ищет пару в офлайне. Быстрые свидания – один из таких форматов. Организованная летом на одном из мероприятий Мамадышским ЗАГСом «Поляна знакомств» также вызвала большой интерес, за пару часов мы собрали более 200 анкет желающих познакомиться», – сказала Ахметова.

В завершение темы она анонсировала новый проект. «Мы приглашаем вузы, ссузы, организации, предприятия, министерства и ведомства к совместному проекту – организации площадок для встреч и знакомств в самых популярных местах городов и районов. Форматы этих встреч могут быть от быстрых знакомств до интерактивных игр, культурных и спортивных мероприятий», – пояснила Ахметова.

В работе коллегии принимает участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Министерства юстиции России Роман Рябый.