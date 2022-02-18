Жителям Татарстана в 2021 году провели перерасчет услуг ЖКХ на 6 млн рублей

В 2021 году в Татарстане по выявленным нарушениям был произведен перерасчет за жилищно-коммунальные услуги на 6 млн рублей. Всего было выявлено примерно 70 нарушений в деятельности управляющих компаний. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов.

«В 2021 году в Жилищную инспекцию РТ поступило около 3 тыс. обращений по поводу начисления платы за услуги ЖКХ. Проведено более 1 тыс. проверок, выявлено 67 нарушений. По ним приняты меры административного воздействия, собственникам помещений сделан перерасчет на сумму более 6 млн рублей», — отметил представитель профильного ведомства.

Крайнов при этом пояснил, что не по каждому обращению Жилищная инспекция может проводить проверку. Необходимо, чтобы при подаче жалобы человек был авторизирован в системе электронного документооборота.