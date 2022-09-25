Для жителей Татарстана подготовили виртуальную экскурсию по обновленному Арску

Фонд «Институт развития городов РТ» совместно с администрациями районов Татарстана запускает специальный проект «Парки, главы, города», посвященный развитию малых городов. Главы муниципалитетов будут отвечать на вопросы жителей, показывать местные парки и рассказывать про благоустройство общественных пространств, социальные и экономические эффекты этого благоустройства, а также про планы по развитию городов в целом.

Первым городом – участником спецпроекта станет Арск. 27 сентября в Telegram-канале «Парки Татарстана» можно будет совершить виртуальную прогулку с главой района Ильшатом Нуриевым по Арску.

Он расскажет, как изменилась улица Большая (главная улица города) после поэтапного благоустройства; чем привлекателен Арск для туриста и какие локации обязательны к посещению; какие новые сервисы появляются в городе благодаря благоустройству и каковы планы по развитию города на ближайшие несколько лет.

Как рассказали «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ», до 2022 года большую часть пространства занимали хаотичные парковки, не было единого пешеходного и веломаршрутов. Также не было хорошего освещения, озеленения и каких-либо зон отдыха. При этом территория была и остается востребованной: улица Большая соединяет центр и микрорайон Восточный, это главная артерия города — на ней больше всего административных учреждений, здесь проходили и проходят мероприятия.

В 2018 году архитекторы разработали заявку на Всероссийский конкурс малых городов, но она не победила в конкурсе. Тогда по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова благоустройство улицы Большая включили в Программу развития общественных пространств РТ. Пятую очередь закончили только в этом году.

В итоге были выстроены новые пешеходные связи, вдоль которых есть скамейки и другие зоны для отдыха, около магазинов появились удобные парковки и зоны отдыха для посетителей. Высадили множество новых растений — в частности, по запросу местных жителей разбили клумбы у церкви.

Помимо этого, были созданы зоны для отдыха: например, сухой фонтан со скамейками вокруг — пока дети играют с водой, родители могут следить за ними с удобством; появился веломаршрут и аркада вдоль него в виде тюльпанов; около ДК оборудована сцена для мероприятий и медиаэкран для показа фильмов летом; решены проблемы с ливневками, организованы проезды к жилым домам.

Глава Арского района Ильшат Нуриев расскажет, чем привлекателен Арск для туриста и какие локации обязательны к посещению, какие новые сервисы появляются в городе благодаря благоустройству и каковы планы по развитию города на ближайшие несколько лет.

В конце глава также расскажет про особенный сувенир, который будет спрятан в Арске и Казани. Две секретные локации окажутся названы во время видеопрогулки. Получить подарок от главы сможет любой желающий, кто первым придет на место.

После Арска подобные виртуальные прогулки с главами пройдут в Мамадыше и Лаишеве.