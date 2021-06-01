Для жителей Татарстана летом откроются авиарейсы в Карелию, Дубай, на Кипр

В этом году организована широкая программа прямых полетов из Татарстана. К традиционным направлениям добавились новые города. Об этом сообщил на брифинге в Казани председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«На сегодняшний день татарстанская авиакомпания ЮВТ „АЭРО“ осуществляет прямые, субсидированные авиарейсы в девять регионов России: Кемерово, Омск, Нижний Новгород, Ярославль, Махачкала, Барнаул, Самара, Пермь, с начала мая начались прямые рейсы в Карелию (Петрозаводск). Во всех регионах есть прекрасные экскурсионные программы, большое количество санаториев. Жители республики могут туда отправиться, воспользовавшись программой туристического кешбэка», — сказал он.

Сергей Иванов отметил, что «цены на рейсы достаточно комфортные». Стоимость билетов начинается от 2 250 рублей за одного человека в одном направлении. Даже до самой дальней точки — Барнаула — стоимость билета на самолет не превышает 6 тыс. рублей в одну сторону.

«Для отдыха внутри страны и республики у татарстанцев есть большой выбор. Цены доступные, направления интересные. Призываю всех активно провести этот летний сезон в путешествиях», — сказал председатель комитета.

Кроме субсидированных авиарейсов в этом году также появились новые, интересные маршруты, обслуживаемые другими авиакомпаниями. На сегодняшний день из Казани можно улететь в Сочи, Анапу, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды.

«В дальнее зарубежье в этом году, как и в прошлом, выбор ограничен из-за пандемии. Есть регулярные рейсы в Дубай, на Кипр», — сказал он.

Весной этого года появились рейсы по направлению Казань — Каир. В страны СНГ осуществляются рейсы по таким направлениям, как Баку, Ереван, Минск, Худжанд, Ташкент.