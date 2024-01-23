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Для жителей Татарстана 24 января пройдет горячая линия по оформлению недвижимости
24 января в Татарстане состоится горячая линия по оформлению недвижимости. Специалисты Росреестра и Роскадастра по РТ ответят на вопросы, которые связаны с оформлением жилых и садовых домов, гаражей, земельных участков.
В Казани звонки будут приниматься по телефону +7(843)255-25-71. Телефоны горячих линий в других городах и районах республики опубликованы на сайте Росреестра Татарстана в разделе «Обращения граждан» — «горячие линии».
Время работы горячей линии – с 10.00 до 12.00, сообщили в Росреестре.
Ответы на самые актуальные будут опубликованы на официальных ресурсах ведомств – на сайтах и в социальных сетях.
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