Для жителей старшего поколения в Набережных Челнах состоится более полусотни мероприятий

С 1 по 10 октября в Набережных Челнах состоится более 50 крупных мероприятий, посвященных декаде пожилых. О мероприятиях, запланированных в честь жителей «серебряного» возраста, на аппаратном совещании в мэрии рассказал замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

Среди наиболее значимых событий — чествование граждан старше 100 лет, долгожителей, юбиляров, информационно-консультационные услуги лечебно-профилактических учреждений, благотворительные акции «Время добрых дел» районных администраций, тимуровских отрядов и молодежных организаций, учреждений дополнительного образования по обеспечению одиноких пенсионеров овощами и фруктами, по утеплению квартир, мероприятия, направленные на укрепление здоровья.

Так, с 1 по 10 октября представителя старшего поколения смогут бесплатно посетить ряд музеев города. 1 октября запланирована ярмарка вакансий для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

«Каждый может сделать приятный сюрприз пожилым близким — позвонить, навестить, подарить цветы, сувенир или открытку. Если пожилых родственников нет, можно вместе с добровольцами навестить стариков, лежащих в хосписах или больницах. Поучаствовать в благотворительных акциях или просто помочь одинокой старушке-соседке», — отметил Рамиль Халимов.

Докладчик также добавил, что многие пожилые челнинцы продолжают работать, занимаются спортом, путешествуют, участвуют в политической жизни страны. Другие сталкиваются с изоляцией, недостатком ухода. «В каждой семье бабушки и дедушки занимают особое место. Они одаряют теплом, заботой, вниманием и любовью, основная задача каждого — проявление заботы, любви и уважения к пожилым людям, решение проблем, с которыми они столкнулись», — сказал он.

В Набережных Челнах проживает 149 258 пенсионеров по возрасту (более 94,2 тыс. женщин и 41 тыс. мужчин), из них работают 34 099 человек. Доля граждан старшего поколения составляет 22,8%, это в том числе 22 участника Великой Отечественной войны, 735 тружеников тыла, восемь инвалидов Великой Отечественной войны, девять бывших участников блокады Ленинграда, 34 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей.

У 17 человек возраст составляет 100 лет и выше. Самый пожилой житель города Набережные Челны — Василиса Григорьевна Шахматова, ей 103 года.

«Этот праздник — еще один повод напомнить о неразрывной связи времен и поколений. Уважение к старшим является одной из важнейших ценностей активно развивающегося общества, у которого есть будущее. Только опираясь на богатый жизненный опыт нашего старшего поколения, прислушиваясь к их мудрым советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения. По традиции мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых большая жизнь с ее радостями и трудностями, удачами и потерями, людям, которые, не жалея сил, трудились, чтобы в нашей стране наступили стабильность и процветание», — резюмировал докладчик.