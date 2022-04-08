Для жителей РТ пройдут приемы по вопросам садоводческих и огороднических товариществ

В Татарстане с 11 по 15 апреля пройдет Неделя приемов граждан по вопросам садоводческих и огороднических товариществ. Консультирование состоится на площадке Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Депутаты Госдумы РФ и Госсовета РТ, а также представители профильных министерств и ведомств республики обсудят вопросы межевания и оформления общедолевой собственности СНТ, развития инфраструктуры садоводческих обществ, в том числе вывоз ТБО и подключение к электрическим сетям, расскажут о планах на текущий год.

На приемы открыта предварительная запись. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону +7(843)238-10-00. Вопросы можно также присылать в WhatsApp по номеру +7(987)205-00-63 и на электронную почту op@tatarstan.er.ru.

Тематические круглые столы будут транслироваться на странице Региональной общественной приемной в социальной сети «ВКонтакте».