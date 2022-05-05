Для жителей РТ пройдет горячая линия по вопросам медицинской и соцпомощи пожилым

Завтра, 6 мая, в Общественной палате Татарстана пройдет горячая линия на тему «медицинская и социальная помощь старшему поколению».

«Государственная политика в отношении граждан старшего поколения – повышение продолжительности уровня и качества их жизни, социальное обслуживание пожилых людей и ветеранов. Стимулирование активного долголетия и развитие системы гериатрической помощи», – уточнили в Общественной палате спектр тем, по которым жители смогут задать свои вопросы.

Спикерами выступят представители Министерства здравоохранения Татарстана и Министерства труда, занятости и социальной защиты республики, члены Комиссии по здравоохранению и экологии Общественной палаты РТ.

Ответы на волнующие вопросы можно получить 6 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 8(800)350-44-72.

Также обращения граждан принимаются через интернет-приемную до 12.00 6 мая.