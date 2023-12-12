Для жителей РТ организуют прямой эфир на тему охотничьей отрасли с Федором Батковым

13 декабря в 10:00 для жителей Татарстана организуют прямой эфир программы «ТатарстанОнлайн», на котором выступит председатель Госкомитета по биологическим ресурсам РТ Федор Батков.

Спикер ответит на такие вопросы, как:

Что из себя представляет охотничая отрасль республики?

Сколько охотников в республике, а также сколько охотничьих билетов выдается ежегодно?

Как выявляют нарушителей?

Как сохраняют и преумножают количество диких животных, находящихся в зоне риска?

Также в эфире поднимут и другие направления работы ведомства. Помимо этого, в ходе программы каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос. На самые актуальные вопросы глава комитета ответит в прямом эфире, а на остальные пользователи получат ответ по завершении программы.

Трансляция будет доступна в официальных сообществах РТ в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube.

Программа «ТатарстанОнлайн» выходит в официальных сообществах Республики Татарстан с апреля 2020 года. В рамках этого проекта татарстанцы могут задать свои вопросы по актуальным темам гостям студии в режиме онлайн. Гостями студии были более 40 министров, руководителей различных ведомств Татарстана, а также депутатов Госсовета РТ и Госдумы РФ. В сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие и ответил на вопросы пользователей соцсетей – жителей РТ – Раис Татарстана Рустам Минниханов.