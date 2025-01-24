Для жителей Лаишево откроют фотовыставку «Отец года»

В следующий понедельник, 27 января, в Лаишево откроется выставка «Отец героя». Презентация передвижной фотовыставки состоится в рамках торжественного открытия Года защитника Отечества.

Участие в мероприятии примут депутат Госдумы Татьяна Ларионова и глава Лаишевского муниципального района, секретарь местного отделения «Единой России» Ильдус Зарипов.

Организаторами выставки стали Татарстанское реготделение «Единой России», Фонд «Защитники Отечества» по РТ, Союз отцов Татарстана и Союз офицерских жен и семей военнослужащих.

Кроме Лаишевского района в феврале выставка будет работать в Пестречинском, Рыбно-Слободском и Алексеевском муниципальных районах Татарстана, а также в Казани.

Экспозиция в течение года посетит все районы республики и завершит свою работу 1 декабря в Лениногорском и Бугульминском районах. Итогом будет создание электронной фотовыставки, ознакомиться с которой можно будет в казанском Музее-мемориале Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие фотовыставки состоится 27 января в 10.00 на улице Лебедевой, 30.