news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 24 января 2025 13:02

Для жителей Лаишево откроют фотовыставку «Отец года»

В следующий понедельник, 27 января, в Лаишево откроется выставка «Отец героя». Презентация передвижной фотовыставки состоится в рамках торжественного открытия Года защитника Отечества.

Участие в мероприятии примут депутат Госдумы Татьяна Ларионова и глава Лаишевского муниципального района, секретарь местного отделения «Единой России» Ильдус Зарипов.

Организаторами выставки стали Татарстанское реготделение «Единой России», Фонд «Защитники Отечества» по РТ, Союз отцов Татарстана и Союз офицерских жен и семей военнослужащих.

Кроме Лаишевского района в феврале выставка будет работать в Пестречинском, Рыбно-Слободском и Алексеевском муниципальных районах Татарстана, а также в Казани.

Экспозиция в течение года посетит все районы республики и завершит свою работу 1 декабря в Лениногорском и Бугульминском районах. Итогом будет создание электронной фотовыставки, ознакомиться с которой можно будет в казанском Музее-мемориале Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие фотовыставки состоится 27 января в 10.00 на улице Лебедевой, 30.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

23 января 2025
«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

23 января 2025