Для жителей Казани проведут спорт-лекцию и разминку в будущем сквере «Спортивный»

На территории будущего парка «Спортивный» для жителей и гостей Казани проведут лекцию и разминку. Событие пройдет в рамках десятого занятия Городской лаборатории, сообщили «Татар-информу» в Фонде «Института развития городов РТ».

Призер первенств и чемпионатов России по летнему полиатлону, триатлону, плаванию на открытой воде Яна Богданович расскажет участникам о полезных спортивных упражнениях и о том, как занятия спортом на природе влияют на общие показатели: пульс и давление. Также она проведет разминку для участников.

Затем представители сообщества «Основа основ» организуют лекцию — разговор «Медитация для спортивных достижений». На ней спикеры расскажут о тренировке осознанности, о медитации и о том, как эта практика помогает в спорте.

Встреча запланирована на 10 августа, на шесть часов вечера. Ориентир — проход между «Ак Барс Ареной» и Дворцом водных видов спорта.

Организаторы уверены, что благодаря реализации Стратегии и появлению доступа к прибрежным территориям и реке у жителей будет возможность больше заниматься спортом на природных территориях: это положительно повлияет на психологическое и физическое здоровье жителей, а главное — по подсчетам Всемирной организации здравоохранения, на 13,4% снизится уровень ежегодной общегородской смертности.