Для жителей и гостей Казани организуют лекцию-променад по Ново-Татарскому кладбищу

Фото: «Миллиард.Татар»

Команда лектория «Миллиард.Татар» проведет для любителей татарской истории лекцию-променад по Ново-Татарскому кладбищу Казани. Прогулка будет включать посещение могил самых известных татар XIX-XX веков.

О выдающихся личностях, а также об орнаменте и узоре татарских надгробий расскажет эпиграфист-историк Айдар Гайнутдинов – представитель команды ученых, каталогизировавшей эпиграфические памятники Ново-Татарского кладбища.

Партнером лекции-променада выступит преподаватель практики по археологии Казанского Кремля для экскурсоводческих курсов, аттестованный экскурсовод Республики Татарстан Роман Котов.

Участники экскурсии увидят древнейшее надгробие Ново-Татарского кладбища, посетят место могилы татарского мецената, содержавшего приход мечети «Марджани» и осмотрят памятники просветителю Шигабутдину Марджани, а также памятник Габдулле Тукаю и его музе.

Мероприятие продлится около полутора часов. Во время лекции можно будет задавать вопросы. После завершения можно будет сфотографироваться с лекторами и попросить у них автографы.

Состоится лекция-променад в субботу, 13 сентября. Начало – в 11.00. Место встречи – у центрального входа на Ново-Татарское кладбище (ул. Пригородная, 1). Необходима предварительная регистрация (milliardtatar.timepad.ru/event/3570680/), чтобы организаторы понимали, сколько нужно аудиогидов.