Для жителей Челнов проведут бесплатную экскурсию по бывшему заводу ЗЯБ

28 июля на территории обанкротившегося завода ячеистых бетонов в Набережных Челнах состоятся экскурсии и лекции, принять участие в которых смогут все желающие. Начало запланировано на 18.00, пишут «Челнинские известия».

По словам активистки Дарьи Янукович, «Открытие. ЗЯБ» — это первое совместное событие, организованное группировкой «Вне комплекса», которая «навела шум» вокруг ЗЯБа и нового владельца объекта — казанского застройщика «Каен».

«Считаем, что жители должны увидеть это знаковое для Челнов место, пока ни одно здание не снесено. Мы вместе пройдемся по ключевым точкам территории завода, заглянем в цеха, ощутим дух места и познакомимся с его историей», — уточнила организатор.

После экскурсии запланированы лекции ЗЯБTalks в формате TEDx. Своими планами по строительству жилого комплекса поделятся и представители «Каен».

На встрече выступит городской социолог и урбанист из Казани Марья Леонтьева. Участники мероприятия смогут обсудить проблемы и потенциал моногородов, а архитектор и проектировщик Руслан Гильманов расскажет о примерах переформатирования территорий и городских пространств.

Дарья Янукович отметила, что работа по переформатированию городского пространства и налаживания диалога с застройщиком продолжится. В следующем месяце планируется провести еще одну встречу с большим количеством специалистов и горожан.

В ближайшей перспективе территория завода будет застроена жильем.