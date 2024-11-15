Для зимнего содержания федеральных трасс в РТ подготовлено 397 единиц техники

В Татарстане для зимнего содержания федеральных автодорог подготовлено 397 единиц техники. Она оборудована аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда заготовлено 153 тыс. тонн противогололедных материалов, в том числе 122 тыс. тонн песка и 30 тыс. тонн соли, а также 3 тыс. тонн соли для работы в чистом виде», - говорится в сообщении.

Кроме того, подготовлены 23 пескобазы, 27 теплых стоянок для техники и 23 помещения для отдыха и обогрева водителей.

На федеральных трассах в Татарстане выявлены 17 сложных участков. В основном это затяжные подъемы и спуски, снегозаносимые участки. Семь таких отрезков находятся на трассе М7, пять - на подъезде к Кирову от М7, три - на маршруте Казань - Буинск - Ульяновск и два - на автодороге Казань - Оренбург.

При необходимости, в сложных погодных условиях, здесь организуют дежурство тяжелой дорожной техники.

Оперативный контроль за дорожной обстановкой на федеральных трассах ведется с помощью 44 метеостанций и 55 комплексов видеоконтроля.

В случае сложных ситуаций на федеральных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу управления по телефону: 8 (843) 273-54-08 или в службу спасения по номеру 112.