«Для здорового это лекарство – яд»: врач рассказал суду, чем таксист травил пассажиров

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Здоровому человеку категорически запрещено пить этот препарат»

Сегодня Верховный суд РТ выслушал свидетелей по делу 56-летнего таксиста, уроженца Самары Юрия Зубрилина, который подбирал пьяных пассажиров, накачивал их сильнодействующим снотворным, а потом грабил. Одна из его жертв погибла. Мужчину обвиняют в разбое, подделке документов, покушении на убийство и в убийстве из корыстных побуждений.

Среди свидетелей сегодня был друг Зубрилина – тот самый, который страдает расстройством психики и у которого Зубрилин брал лекарство для своих жертв. А также несколько врачей психиатрической больницы, которые выписывали другу подсудимого рецепт на это лекарство.

«Пациент стал моим, так как его лечащий врач был в отпуске. Он приходил ко мне, чтобы получить рецепт на препарат, так как у него начало ухудшаться психическое состояние, он не мог спать. Я выписала ему клозапин, который отпускается только в государственной аптеке по рецепту. Он помогает справиться с нарушениями поведения, действует как успокоительное и снотворное», – рассказала врач.

По ее словам, препарат является сильнодействующим и приравнен к наркотическому, поэтому после получения лекарства в аптеке рецепт на него у пациента забирают. Получить такое лекарство психически больной человек может только раз в месяц, потом ему потребуется новый рецепт.

«Каждый человек индивидуален, и действовать препарат будет по-разному, но есть и общие черты. Он оказывает успокаивающее действие: если у пациента наблюдается агрессия, то препарат снизит ее уровень. Назначается он при сильной бессоннице, когда другие препараты уже не помогают. Он угнетает центральную нервную систему, человек испытывает затормаживающий эффект. Минут 30-40, и человек уснет», – объяснила врач.

По словам врача, принимать такой препарат здоровому человеку категорически нельзя, потому что он очень сильный, назначают его в крайнем случае.

«Если дать препарат здоровому человеку, у него случится сильное угнетение дыхательной, нервной систем, вплоть до того, что может остановиться сердце. Сон тоже будет проходить по-другому, здоровый человек с одной таблетки может проспать три дня, просыпаясь только в короткие промежутки, чтобы поесть или сходить в уборную. В то время как больной человек может выпить таблетку на ночь и спокойно проснуться утром», – дополнила эксперт.

Стоит отметить, что препарат долго выходит из организма. Врач отметила, что у всех психически больных есть запрет на то, чтобы пить лекарства с алкоголем. Потому что алкоголь взаимодействует с лекарством – они усилят друг друга, эффект может быть непредсказуемым, вплоть до смерти человека.

«Для здорового человека клозапин вперемешку с алкоголем – это чистейший яд. Даже если алкоголь он пил заранее, а препарат выпил с водой. Человек входит в коматозное состояние, когда он ничего не осознает», – подытожила врач.

«Дал ему пять таблеток из жалости»

Друг Зубрилина, страдающий психическим расстройством, в суде сегодня говорил с трудом. Он путался в показаниях, но выглядело это так, будто он делал это не специально. Он не помнил даты, перескакивал с года на год в своем рассказе и с трудом отвечал на вопросы. В определенный момент пришлось даже зачитать его старые показания, которые он давал на стадии следствия.

В какой-то момент мужчина признался, что в протоколе допроса во время следствия он расписался, чтобы не задерживать сотрудников правоохранительных органов. Поскольку он очень медленно читал и ему понадобилось бы на это очень много времени. С Зубрилиным он познакомился так – ему не с кем было выпивать, и он затесался в компанию к соседу Роме и его приятелю Зубрилину. Один раз Зубрилин даже подвозил его до психиатрической больницы, чтобы он мог взять рецепт.

О том, как отдавал таблетки Зубрилину, он рассказать не смог – просто не вспомнил. Но судя по старым показаниям, он дал ему пять таблеток из жалости. Якобы таксист пожаловался ему на проблемы со сном.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» рассказывал: следствие полагает, что с мая 2022 года по январь 2023-го Зубрилин вынашивал идею о том, как ему нажиться на клиентах. Работал он в такси одной из крупнейших сетей, которая развозит клиентов по всей России. В какой-то момент план родился – Юрий Зубрилин решил подбирать пьяных клиентов и предлагать им воды, в которой до этого растворял сильное снотворное.

Он выпросил у своего приятеля с психическим расстройством лекарство – сказал, что мучается от бессонницы. Тот дал ему пять таблеток сильнодействующего препарата.

«Таблетки Зубрилин использовал как оружие для физического и психического воздействия на своих жертв с целью введения их в бессознательное состояние», – рассказывала государственный обвинитель.

В феврале 2023 года Зубрилин растворил несколько таблеток в бутылке с водой и дал попить одному из припозднившихся клиентов, которого подобрал на Профсоюзной возле одного из ночных клубов. Пассажир потерял сознание, таксист забрал у него телефон. В какой-то момент в машину к нему подсел знакомый, который ничего не знал о преступлениях приятеля-таксиста. Несколько часов они ездили вместе – рядом спал пассажир в отключке. Спустя время Зубрилин вместе с приятелем выволокли клиента из машины и оставили в подъезде его дома.

Как выяснилось позже, клиент умер в подъезде от отравления этиловым спиртом с сильнодействующим препаратом.

В другой январский вечер таксист Зубрилин подвозил 17-летнего пассажира. Предложил ему выпить водки, в которую подмешал снотворное. Юноша выпил и потерял сознание. Зубрилин забрал у него сотовый телефон, снял с него зимние ботинки и выбросил его из машины в поселке Константиновка. Юноша очнулся, добрался до людей и попросил помощи.

Юрий Зубрилин находился в федеральном розыске за свои преступления. Он пытался спрятаться в одном из пансионатов соседней Марий Эл. Пока жил там, нашел чей-то потерянный паспорт, вклеил в него свою фотографию. В августе 2023 года с липовым паспортом он попался полицейским, которые решили проверить его документы. Задержали его за подделку паспорта, а после задержания выяснилось, что он в розыске за серию преступлений.

На следующем заседании суд выслушает последнего из пострадавших. Зубрилин все еще не признает вину по всем эпизодам, кроме подделки паспорта.