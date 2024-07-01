Для защиты татарстанцев от мошенников билайн запустил «Купол безопасности»

За год телефонные мошенники похитили более 250 млрд рублей у жителей России. И чтобы защитить клиентов от бесконечного спама и звонков злоумышленников, билайн разрабатывает новые решения и продукты. В результате за последние два месяца количество обращений на горячую линию оператора снизилось в два раза.

«С начала 2024 года наша антифрод-система выявила около 1 350 000 мошеннических звонков татарстанцам. Это четвертая позиция по России после Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя. Из них 415 тыс., или более 30%, — звонки, которые мошенники пытались совершить бабушкам и дедушкам, а это вдвойне больнее, поскольку пожилые люди очень доверчивы и менее подготовлены к подобным ситуациям», — отметил директор Центрального региона билайн Дмитрий Глотов.

Хорошая новость заключается в том, что ни один нежелательный вызовов не прошел, все они были заблокированы системами безопасности билайна.

«Семнадцатого мая мы увидели пик активности за 2024 год от спамеров и мошенников. А если говорить о том, кому чаще всего они звонят, то это клиенты мужского пола — 60%. Средний возраст потенциальной жертвы среди мужчин составляет 43 года, у женщин — 46 лет», — сообщил спикер.

Чтобы уберечь абонентов от мошенников, билайн вывел для себя формулу «билайн = безопасность». Также оператор изучил причины роста мошенничества и даже снял документальный фильм «Темная сторона телекома». Он показывает скрытый мир неидентифицированных SIM-карт, которые сейчас достаточно легко приобрести, и объясняет, почему они создают угрозу.

«„Серые“ SIM-карты используют мошенники, спамеры и другие нарушители. Такие SIM-карты становятся инструментом в руках людей, распространяющих и продвигающих фейковую информацию. В спам-звонках мошенники часто создают ситуации, требующие немедленных действий, и эта срочность призвана заставить действовать без размышлений и оставаться под влиянием злоумышленников. Каждый такой звонок — это как минимум лишние переживания за близких, которых можно было бы избежать, если на экране смартфона вместе с номером входящего вызова сразу появлялось предупреждение о том, что это мошенник или спам-звонок», — заметил Дмитрий Глотов.

билайн решил начать с себя и сделал значительный фокус на продуктах для безопасности, разработав комплекс инновационных решений и сервисов. Один из них — «Купол безопасности» — так называется система, которая блокирует мошеннический трафик (когда звонки от злоумышленников следуют один за другим).

«Самый настойчивый мошенник в Татарстане одному клиенту пытался позвонить 290 раз за шесть минут, а это 48 вызовов в минуту, но так и не дозвонился. Вызовы клиенту не пришли — система заблокировала такую активность и уведомила клиента о том, что на него была совершена атака телефонных злоумышленников», — пояснил Дмитрий Глотов.

Если антифрод-система хотя бы на 1% не уверена в том, что вызов мошеннический, на экране смартфона клиента билайна появляется предупреждение. Тогда абонент сам принимает решение, отвечать на звонок или нет. В этом помогает специально разработанный сервис «Виртуальный помощник». Он работает как антиспам-фильтр и как личный цифровой ассистент — не только предупреждает о звонке от спамеров и мошенников, но и записывает разговор и присылает в приложение билайна.

«Таким образом, в Татарстане с начала 2024 года только бесплатной версией сервиса было отражено более 250 тыс. спам-звонков. Настроить сервис „Виртуальный помощник“ легко в мобильном приложении на своем смартфоне, также рекомендую его активировать на номерах пожилых родителей или детей», — сказал Дмитрий Глотов.

Для удобства абонентов билайна работает «Группа быстрого реагирования». Специалисты контактного центра всегда готовы оказать экстренную помощь клиентам, если они все-таки попались на удочку мошенников — сообщили информацию из сообщения или назвали данные банковской карты. Позвонить им можно по короткому номеру 0611 или написать в чат мобильного приложения.

Кроме того, есть усиленная защита от мошеннической замены SIM-карт с двухфакторной авторизацией. Для хранения ценной информации и важных документов создано облако билайна. Сервис «Семья рядом» поможет знать, когда ребенок пришел в школу, а дедушка вышел из поликлиники, и дозвониться до них, даже если они случайно включат бесшумный режим. Еще один способ быть уверенным, что родственники всегда будут на связи, — система удобной оплаты «Общий баланс» и опция «Поддержка при нуле».

«Недавно нам пришло подтверждение, что мы на верном пути. Согласно результатами исследования ComNews Research, мы стали самым безопасным оператором на российском рынке», — прокомментировал Дмитрий Глотов первые итоги работы в направлении внедрения передовых решений для предотвращения спама и телефонного мошенничества.

«Мобильная связь позволяет обеспечить комфорт, удобство общения с близкими, безопасность, доступ к информации и многие другие блага, — дополнил директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев. — Для достижения этого мы развиваем новые технологии. Их совокупность внутри компании мы называем „умной сетью“».

билайн значительно ускорил 4G-интернет в крупнейших городах Татарстана, где отмечается наибольшая концентрация пользователей мобильных сервисов. В Казани благодаря рефармингу скорость мобильного интернета увеличилась на 18%, а в Набережных Челнах — на 23%.

«Кроме того, наши технические специалисты постоянно мониторят ситуацию с нагрузкой на территории жилых массивов и запускают базовые станции в новых жилых комплексах. Чтобы клиенты могли пользоваться мобильными сервисами как дома, так и во время прогулок по району — при посещении продуктовых и продовольственных магазинов, аптек, кофеен на первых этажах домов. Ведь это позволяет клиентам чувствовать себя комфортно, а близким быть уверенными, что они в любой момент могут позвонить или написать и так же быстро получить ответ. Например, дополнительное оборудование было запущено в крупных ЖК Казанской агломерации: „Салават Купере“, „Открытие“, „Весна“, „Беседа“, „Светлый“, „Белая Аллея“, „Южный парк“, „Радужный-2“, „Яналиф“ и другие», — перечислил Анвар Шахмаев.

Оператор продолжает создавать продукты и развивать сеть в Татарстане, что увеличивает безопасность клиентов и отвечает новым вызовам времени.

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Фото предоставлены пресс-службой билайн.