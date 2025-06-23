Для защиты леса от пожаров в РТ проложили 2,4 тыс. км новых минерализованных полос

По оперативным данным Минлесхоза РТ, с начала года в Татарстане зарегистрировано 427 термических точек и 335 случаев возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Число термоточек больше в два с лишним раза, а количество возгораний превышает почти в три раза аналогичный показатель прошлого года.

«В Татарстане продолжается космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки. Также проводится комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов. Лесных пожаров, к счастью, пока не зарегистрировано», – рассказал заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

По его словам, в республике завершены работы по прокладке и обновлению противопожарных минерализованных полос, проведенных в ходе государственного задания.

Всего в этом году в республике было создано 2,4 тыс. км новых полос и проведен уход за имеющимися барьерами общей протяженностью 4,8 тыс. км.