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Для запуска второй линии метро Казани нужны дополнительные поезда и электродепо
Для второй линии Казанского метрополитена необходимо приобрести новые поезда и построить электродепо. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
«Сейчас электродепо рассчитано на 12 путей. А при запуске второй ветки необходимо построить еще 10 путей. Пока решения о строительстве не принято, но если не купить поезда и не построить место, где они будут стоять, невозможно будет запустить вторую линию», – отметили на предприятии.
При этом в России есть только один производитель электропоездов – московский завод «Метровагонмаш». В связи с тем, что идет замена поездов в Москве и Санкт-Петербурге, он загружен заказами до 2030 года, отметили в пресс-службе.
Приобретать старые поезда у Московского метрополитена на предприятии не планируют, поскольку их стоимость будет незначительно ниже новых, а пробег – более 3 млн км.
Сегодня метрополитен Казани включает 11 станций, пути протяженностью более 18 км, а также 15 составов поездов. В пиковые часы курсируют 12 поездов.
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