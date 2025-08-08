Для замминистра природы РФ провели большую экскурсию по лесхоз инфраструктуре Татарстана
Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Марков сегодня принял участие во Всероссийском совещании в Казани. После встречи с региональными властями, он направился «в поле», где познакомился с деятельностью «Пригородного лесничества» и увидел одну из главных природных достопримечательностей республики – Голубые озера.
Вместе с Марковым на экскурсию по лесохозяйственной инфраструктуре отправился руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников и министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров.
Встреча с коллективом ГКУ «Пригородное лесничество» прошла в дружеской обстановке. Автомобильную колонну встретил руководитель лесничества Ильнур Кашафеев. Для делегации провели небольшую экскурсию по учреждению.
– Сколько пилите? – задал вопрос Советников.
– В среднем одна пилорама – в районе 75 кубометров, – нерешительно ответили чиновнику.
– Вы их продаете местном населению? – вновь спросил Советников.
– Местному населению, да. Сбыт в последнее время, конечно, упал. Дрова продаем, веники делаем, – ответил Кашафеев.
– За сколько продаете? – продолжил Советников.
Глава федерального агентства лесного хозяйства оказался крайне внимательно слушал отчет Кашафеева. Далее высокие гости проследовали в актовый зал, где руководитель-лесничий Кашафеев выступил с детальным докладом.
«В ушедшем году в лесном фонде лесничества, ГБУ «Пригородный лесхоз» при безусловном и всестороннем содействии лесничества, обеспечено выполнение плановых показателей комплекса лесохозяйственных и иных работ», – зачитал он.
Глава лесничества рассказал о лесовосстановительных работах, о профилактике лесных пожаров, об участии в сходах граждан, об обновлении минерализованных полос и так далее. Акцент Кашафеев сделал и на заработной плате, размер который «требует пересмотра».
По этому поводу Марков заявил, что повышение заработной платы работников лесной отрасли – это одна из ключевых целей его работы. Более того, повышения зарплат можно добиться и без поддержки Минфина РФ, уверен замминистра природы.
«В ходе ликвидации несанкционированных свалок нашими силами собрано и вывезено из леса около 197 кубометров отходов, систематическая работа ведется по содержанию зон отдыха «Голубые озера», – докладывал Кашафеев.
Специалисты лесничества также участвуют в многочисленных судебных заседаниях. С учетом кратности повторения дел, в течение года лесничество участвовало в 120 судебных заседаниях. В текущем году лесничеством в суды направлено 37 исковых заявления.
Посильная помощь оказывается военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции и их семьям. В прошлом и текущем году обеспечены сухими дровами семьи участников СВО, обеспечена бесперебойная погрузка дров Казанского танкового училища, осуществлен сбор средств на экипировку и иные материальные ценности на общую сумму более 350 тысяч рублей.
«Мы немножко проехались по территории, видели фотоотчет – понятно, что вы вкладываете душу, что вы стараетесь. Вы – большие молодцы, так держать. Ну, а то, что мы можем сделать с Евгением Владимировичем [Марковым] мы, естественно, сделаем», – поблагодарил коллектив «Пригородного лесничества» Советников.
После «Пригородного лесничества» чиновники лесохозяйственной отрасли отправились в Лесопожарный центр. Директор центра Айдар Гарифуллин провел смотр пожарной техники и оборудования.
Заключительным пунктом большой экскурсии Евгения Маркова стали «Голубые озера». Для заместителя министра природных ресурсов и экологии России и министра лесного хозяйства РТ экскурсию от Малого Голубого озера до Проточного провела старший специалист Госкомитета РТ по биоресурсам Наталья Валеева.