Для замминистра природы РФ провели большую экскурсию по лесхоз инфраструктуре Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Марков сегодня принял участие во Всероссийском совещании в Казани. После встречи с региональными властями, он направился «в поле», где познакомился с деятельностью «Пригородного лесничества» и увидел одну из главных природных достопримечательностей республики – Голубые озера.

Вместе с Марковым на экскурсию по лесохозяйственной инфраструктуре отправился руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников и министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Встреча с коллективом ГКУ «Пригородное лесничество» прошла в дружеской обстановке. Автомобильную колонну встретил руководитель лесничества Ильнур Кашафеев. Для делегации провели небольшую экскурсию по учреждению.

– Сколько пилите? – задал вопрос Советников.

– В среднем одна пилорама – в районе 75 кубометров, – нерешительно ответили чиновнику.

– Вы их продаете местном населению? – вновь спросил Советников.

– Местному населению, да. Сбыт в последнее время, конечно, упал. Дрова продаем, веники делаем, – ответил Кашафеев.

– За сколько продаете? – продолжил Советников.

Глава федерального агентства лесного хозяйства оказался крайне внимательно слушал отчет Кашафеева. Далее высокие гости проследовали в актовый зал, где руководитель-лесничий Кашафеев выступил с детальным докладом.

«В ушедшем году в лесном фонде лесничества, ГБУ «Пригородный лесхоз» при безусловном и всестороннем содействии лесничества, обеспечено выполнение плановых показателей комплекса лесохозяйственных и иных работ», – зачитал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава лесничества рассказал о лесовосстановительных работах, о профилактике лесных пожаров, об участии в сходах граждан, об обновлении минерализованных полос и так далее. Акцент Кашафеев сделал и на заработной плате, размер который «требует пересмотра».

По этому поводу Марков заявил, что повышение заработной платы работников лесной отрасли – это одна из ключевых целей его работы. Более того, повышения зарплат можно добиться и без поддержки Минфина РФ, уверен замминистра природы.

«В ходе ликвидации несанкционированных свалок нашими силами собрано и вывезено из леса около 197 кубометров отходов, систематическая работа ведется по содержанию зон отдыха «Голубые озера», – докладывал Кашафеев.

Специалисты лесничества также участвуют в многочисленных судебных заседаниях. С учетом кратности повторения дел, в течение года лесничество участвовало в 120 судебных заседаниях. В текущем году лесничеством в суды направлено 37 исковых заявления.

Посильная помощь оказывается военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции и их семьям. В прошлом и текущем году обеспечены сухими дровами семьи участников СВО, обеспечена бесперебойная погрузка дров Казанского танкового училища, осуществлен сбор средств на экипировку и иные материальные ценности на общую сумму более 350 тысяч рублей.

«Мы немножко проехались по территории, видели фотоотчет – понятно, что вы вкладываете душу, что вы стараетесь. Вы – большие молодцы, так держать. Ну, а то, что мы можем сделать с Евгением Владимировичем [Марковым] мы, естественно, сделаем», – поблагодарил коллектив «Пригородного лесничества» Советников.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После «Пригородного лесничества» чиновники лесохозяйственной отрасли отправились в Лесопожарный центр. Директор центра Айдар Гарифуллин провел смотр пожарной техники и оборудования.

Заключительным пунктом большой экскурсии Евгения Маркова стали «Голубые озера». Для заместителя министра природных ресурсов и экологии России и министра лесного хозяйства РТ экскурсию от Малого Голубого озера до Проточного провела старший специалист Госкомитета РТ по биоресурсам Наталья Валеева.