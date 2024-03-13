Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Для заключения контракта с Минобороны РФ набирают для обучения на операторов БПЛА
Для желающих объявлена подготовка по специальности «оператор беспилотного летательного аппарата». Отбирают из солдат и сержантов в возрасте от 18 до 40 лет.
Для прохождения обучения необходимо знать базовые принципы управления джойстиком, иметь опыт игры на видеоприставке, опыт работы с топографическими картами, приложениями OffLinemaps, AlpineQuest, а также умение ориентироваться на местности.
Кроме того, у кандидатов должно быть острое зрение не ниже 0,8, развитая моторика рук и микромоторика пальцев. Кандидату необходимо обладать техническим складом ума и умением принимать решения в быстро меняющейся обстановке.
Все кандидаты, отобранные для обучения по специальности оператор БПЛА, должны пройти психологическое тестирование перед началом обучения. Кандидаты, не прошедшие психологические тесты, к обучению не допускаются.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»