Для заключения контракта с Минобороны РФ набирают для обучения на операторов БПЛА

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Для желающих объявлена подготовка по специальности «оператор беспилотного летательного аппарата». Отбирают из солдат и сержантов в возрасте от 18 до 40 лет.

Для прохождения обучения необходимо знать базовые принципы управления джойстиком, иметь опыт игры на видеоприставке, опыт работы с топографическими картами, приложениями OffLinemaps, AlpineQuest, а также умение ориентироваться на местности.

Кроме того, у кандидатов должно быть острое зрение не ниже 0,8, развитая моторика рук и микромоторика пальцев. Кандидату необходимо обладать техническим складом ума и умением принимать решения в быстро меняющейся обстановке.

Все кандидаты, отобранные для обучения по специальности оператор БПЛА, должны пройти психологическое тестирование перед началом обучения. Кандидаты, не прошедшие психологические тесты, к обучению не допускаются.