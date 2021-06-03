Для якорного резидента ТОСЭР «Нижнекамск» построят подъездные пути за 135 млн рублей

Для якорного резидента второй очереди промпарка «Нижнекамск» и ТОСЭР «Нижнекамск» — компании «Умные машины» — планируется строительство дороги протяженностью 2 километра до промпарка, где будет располагаться производство. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.

«Строится крупное производство, подъездного пути нет. Ожидаемый грузооборот в год составит 11,5 тысяч тонн. Сейчас ведется работа по подготовке заявки в Фонд развития моногородов для получения финансирования в размере 135 млн рублей на строительство этого подъездного пути», — поделился первый замруководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев.

В IV квартале планируется ввод в эксплуатацию первого этапа производства компании «Умные машины» по производству коммерческих холодильников. Объем инвестиций составит 426 млн рублей. Будет создано 300 рабочих мест.

«В дальнейшем, при успешной реализации первого этапа проекта, общий объем инвестиций составит 2 млрд рублей, будет создана 1 тыс. рабочих мест», — отметил источник.

Другие резиденты ТОСЭР «Нижнекамск» также смогут пользоваться подъездными путями. «Строительство планируется начать в этом году, как только будут получены средства», — отметил Беляев.

Фото: Центр по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.