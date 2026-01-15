Для вывода людей из бедности в 2026 году Минтруд РТ заключит 4 тыс. соцконтрактов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан на протяжении последних 15 лет отличает низкий уровень бедности. Регион входит в тройку лидеров по этому показателю. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«У нас сегодня уровень бедности – 3,7% населения. И, конечно же, важный инструмент – социальный контракт. В этом году заключено порядка 5 тыс. социальных контрактов. Основной упор мы делаем на трудоустройство, открытие собственного дела», – рассказала она.

Зарипова отметила, что семьи из Татарстана уверенно двигаются в своем развитии, открывают мастерские, пекарни, мини-пекарни, занимаются швейным производством, превращают хобби в занятие, повышают качество своей жизни и трудоустраивают других людей.

«На следующий год стоит задача заключить около 4 тыс. социальных контрактов. В центре внимания – многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции, потому что большая доля ребят проживает в сельской местности. И здесь есть возможность реализовать себя, участвуя в системе социального контракта, развивая собственный бизнес, личное подсобное хозяйство», – подчеркнула Зарипова.

Повышение доходов населения соответствует целям национального проекта «Кадры».