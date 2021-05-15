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Ру Тат
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15 мая 2021  09:34
Надежда Гордеева

Для выпускников казанской гимназии №175 последний звонок проведут в 174-й школе

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Выпускники казанской гимназии №175 отпразднуют последний звонок в 174-й школе. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника Управления образования Казани Альберт Ахметов.

«Ровно через неделю, 22 мая, прозвенит последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов, — сказал он представителям СМИ. — Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов 175-й гимназии прозвенит в этой школе, не в родных стенах». 

По словам Ахметова, вопрос о том, в каком формате будет проходить праздник, пока не обсуждался. «Будет ли это общий праздник, либо отдельно каждая школа, 174-я и 175-я, проведет, пока не знаем», — отметил он.

Девятнадцатилетний житель Казани 11 мая устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя, еще 23 человека были госпитализированы.

последний звонок ЧП в казанской школе
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