Для выгула собак в Елабуге огородят специальную территорию в парке

Начатое в мае благоустройство Георгиевского парка в Елабуге продолжается. Здесь сейчас идёт работа по установке ограждения вокруг территории, предназначенной для выгула собак, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Елабужского муниципального района.

Парк приводят в порядок по Республиканской программе по благоустройству территории общественных пространств. Эта часть города уникальна по ландшафту: сосновые посадки и живописные склоны. Все встраиваемые малые архитектурные формы дополняют уже существующее: смотровые площадки, гамаки, террасы, игровые зоны.

Проектом предусмотрено, что благоустройство Георгиевского парка должно завершиться к концу октября. Сейчас здесь уже полностью уложены асфальтовые дорожки, завершаются работы по строительству стоянки. Скоро в обновленном парке появится большая комфортная беседка. Общественное пространство обещает стать уютным и комфортным местом для жителей Елабуги.

Фотографии предоставлены администрацией Елабужского района.