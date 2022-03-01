Для выезда мирных жителей Мариуполя будут организованы два гуманитарных коридора

Российские военные и Народная милиция ДНР организуют для жителей Мариуполя два гуманитарных коридора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника Управления Народной милиции республики Эдуарда Басурина.

«Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию РФ, — рассказал Басурин. — В западном направлении: Мариуполь — Мангуш, в восточном направлении: Мариуполь — Безыменное».

По его словам, город можно покинуть до 2 марта. Он также сообщил, что под контроль Народной милиции перешли шесть населенных пунктов на мариупольском направлении — это Бердянское, Водяное, Широкино, Лебединское, Ломакино, Талаковка.