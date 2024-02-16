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Для выборов Президента РФ в Татарстане напечатают более 2,9 млн бюллетеней
Для выборов Президента РФ, которые состоятся 17 марта, в Татарстане напечатают 2,9 млн бюллетеней. Соответствующий проект постановления утвердили сегодня на заседании Центризбиркома РТ.
«<…> Изготовить избирательные бюллетени для выборов Президента РФ на русском и татарском языках в количестве 2 928 200 штук, в том числе 95 400 штук для голосования с использованием технических средств подсчета голосов, комплексов обработки избирательных бюллетеней», – прокомментировала текст проекта секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.
Она также отметила, что текст бюллетеней на русском языке ранее был утвержден постановлением ЦИК РФ, а для бюллетеней на татарском языке был произведен его технический перевод.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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